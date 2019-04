Machico recebe 2.ª Etapa do Circuito Regional de ténis juvenil

O Ludens Clube de Machico organiza, nos dias 13 a 16 Abril, a 2.ª Etapa do Circuito Regional Sub 12. A prova realizar-se-á nos campos de ténis do Parque Desportivo Água de pena em Machico.

Realizar-se-ão as seguintes provas: Singulares Masculinos, Singulares Femininos, Pares Masculinos, Pares Femininos e Pares Mistos.

Os jogos serão realizados à melhor de 3 partidas com super tie-break na 3ª partida e com a disputa de ‘Ponto de Ouro’. O sistema de competição será a eliminar caso hajam 8 ou mais inscritos em cada categoria e no sistema de todos contra todos caso hajam menos de 8 inscritos em cada categoria.

As inscrições encerram na terça-feira (9 de Abril) e poderão ser feitas via email ([email protected]) ou na plataforma do tietennis. O valor da inscrição será de 10 €/atleta.