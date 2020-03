Liga decreta suspensão dos jogos e dos treinos

Os jogos da I Liga e II Liga de futebol foram hoje suspensos, por tempo indeterminado, devido à pandemia de Covid-19.

A suspensão foi decidida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, depois de já ter sido determinada a proibição de público nos jogos das 25.ª jornadas dos dois principais escalões.

Em comunicado entretanto divulgado no site oficial, a Liga de clubes anuncia ter determinado a “suspensão imediata das competições profissionais de futebol, por tempo indeterminado”.

Por outro lado, recomenda “a suspensão imediata dos treinos” das equipas e que “todos os agentes desportivos do futebol profissional adotem condutas de contenção social, para que, rapidamente, se possa retomar a atividade desportiva normal.”

“Esta decisão do futebol profissional, em conformidade com a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública, para que sejam reforçadas as medidas de contenção bem como os meios para a sua implementação, visa ser um exemplo para a sociedade em geral e para a consciencialização de todos os cidadãos e adeptos”, refere a nota assinada pelo presidente da Liga de clubes, Pedro Proença.

A ronda 25 da I Liga estava marcada para este fim de semana, com o líder FC Porto a visitar o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

Na terça-feira, o grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, tinha determinado que os jogos das competições profissionais fossem disputados à porta fechada.

Este grupo de emergência para monitorizar o impacto do Covid-19 nas competições futebolísticas integra, além do presidente federativo, os líderes da Liga de clubes, da comissão delegada das associações distritais e regionais e dos representantes de jogadores, treinadores, árbitros e médicos.