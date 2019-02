Líder FC Porto abre 21.ª jornada em casa do quinto classificado Moreirense

O FC Porto, líder da I Liga de futebol, abre na sexta-feira a 21.ª jornada da prova em casa do Moreirense, quinto classificado, à procura de aumentar a pressão sobre os rivais na luta pelo título.

Depois do empate sem golos em casa do Vitória de Guimarães, os ‘dragões’ viram a vantagem no campeonato reduzida para três pontos, devido à vitória do Benfica em casa do Sporting (4-2), afastando os ‘leões’, já a 11 pontos da liderança.

Na I Liga, a equipa de Sérgio Conceição não perde desde a visita à Luz, em 07 de outubro de 2018 (1-0), voltando a enfrentar um ‘candidato’ à Europa, colocado no quinto posto com 34 pontos, ultrapassando o Vitória de Guimarães na última jornada, ao bater outro adversário pelos postos europeus, o Belenenses (1-0).

Quanto ao Sporting de Braga, recebe no domingo, pelas 15:00, o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo com 18 pontos, que vem de duas vitórias consecutivas, sendo que os bracarenses, terceiros a quatro pontos da liderança, ainda não perderam em casa.

O Benfica procura segurar o segundo posto e espera um delize dos ‘azuis e brancos’, recebendo, no domingo, o Nacional (12.º), às 17:30, depois de novo triunfo sobre o Sporting (2-1), desta feita para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico da equipa, as ‘águias’ contam por vitórias os cinco jogos no campeonato, mais um nos quartos de final (Vitória de Guimarães 1-0) e outro nas meias-finais (Sporting) da Taça de Portugal, tendo apenas o desaire na meia-final da Taça da Liga com o FC Porto (3-1).

Do lado dos ‘leões’, a receção ao Feirense no domingo, pelas 20:00, é de grande importância para não perder o ‘comboio’ dos primeiros lugares, estando já a sete pontos do terceiro, a oito do segundo e a 11 do primeiro.

Depois da conquista da Taça da Liga, os ‘verdes e brancos’ empataram na visita ao Vitória de Setúbal, antes de perderem na receção ao Benfica e de somarem novo desaire frente aos ‘encarnados’ para a Taça.

No sábado, o Vitória de Guimarães visita o Tondela à procura de voltar ao quinto lugar, em função do que fizer o Moreirense frente ao campeão em título, enquanto o Portimonense, oitavo, recebe o Rio Ave, nono, depois do Marítimo-Desportivo das Aves, um duelo de ‘aflitos’.

No domingo, o Boavista procura vencer o Santa Clara para se afastar dos lugares de despromoção, com a receção do Vitória de Setúbal ao Belenenses a encerrar a jornada na segunda-feira, em que a equipa de Belém procura aproximar-se dos lugares europeus.

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 fev:

Moreirense -- FC Porto, 20:30

- Sábado, 09 fev:

Marítimo -- Desportivo das Aves, 15:30

Portimonense -- Rio Ave, 18:00

Tondela -- Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 10 fev:

Sporting de Braga -- Desportivo de Chaves, 15:00

Boavista -- Santa Clara, 15:00

Benfica -- Nacional, 17:30

Feirense -- Sporting, 20:00

- Segunda-feira, 11 fev:

Vitória de Setúbal -- Belenenses, 20:15