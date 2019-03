Leonardo Jardim soma e segue na Liga Francesa

Um golo de Carlos Vinícius (ex-Rio Ave), aos 90 minutos, valeu esta noite um triunfo importantíssimo (0-1) ao Mónaco de Leonardo Jardim, no reduto do Lille, em partida alusiva à 29.ª jornada.

Numa partida de parada e resposta, o conjunto monegasco foi o mais eficaz e conta agora com 30 pontos, fixando-se à condição no 16.º lugar da Liga Francesa e ultrapassando o Amiens na tabela classificativa. O conjunto do principado já clivou uma vantagem de nove pontos face aos lugares de descida. Já o Lille, prossegue como segundo classificado da Ligue 1, com 57 pontos.

Importa ainda referir que o técnico madeirense ainda não perdeu qualquer encontro desde que regressou ao comando técnico do Mónaco. Soma quatro triunfos e quatro empates.