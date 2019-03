Kaká acredita que ‘efeito Messi’ motiva Cristiano Ronaldo

Kaká, antigo internacional brasileiro, acredita que uma das motivações de Cristiano Ronaldo para continuar ao melhor nível no futebol mundial é... Lionel Messi. A ‘rivalidade’ existente entre ambos, constantemente em disputa pelos títulos de melhor jogador, contribuirá para que o futebolista madeirense continue a alcançar excelentes resultados.

Foi numa entrevista ao jornal ‘Gazzetta dello Sport’, que o antigo atleta da selecção canarinha explicou a sua visão. “Não fico surpreendido por quem estamos a falar. Acredito também que o efeito Messi tem impacto. É um desafio para ele, de tentar ser o melhor. Aos 34 anos e depois de tanto sucesso, Cristiano Ronaldo ainda tem uma motivação que é surpreendente”, afirmou. O brasileiro foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Real Madrid.

Messi ‘mais perto’ da Bota de Ouro

Olhando para a competição entre ambos, saiba que o argentino encontra-se em melhor posição para tornar a ganhar a Bota de Ouro. Lionel Messi tem 29 golos marcados no campeonato espanhol, mais dez que Cristiano Ronaldo na Serie A. Esta distância foi cimentada com o hat-trick que Messi conseguiu firmar no jogo frente ao Betis.

Mas há mais ‘concorrentes’ a este prémio. Mbappé já conseguiu marcar por 25 vezes na Ligue 1, ao serviço do Paris Saint-Germain, enquanto o italiano Quagliarella já facturou 21 golos pela Sampdoria no campeonato italiano.

A lista dos cinco melhores marcadores fica completa com Piatek, que veste as cores do AC Milan e que conta com 19 golos, tal como CR7.