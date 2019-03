Jorge Sousa vai arbitrar clássico entre FC Porto e Benfica

O árbitro Jorge Sousa foi nomeado para arbitrar hoje o clássico entre FC Porto e Benfica, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Este vai ser o oitavo embate entre ‘dragões’ e ‘águias’ que o árbitro da associação do Porto vai dirigir, o quarto no Estádio do Dragão, no Porto.

Jorge Sousa, de 43 anos, que já esteve em sete embates entre ‘dragões’ e ‘águias’, quatro no Estádio do Dragão, no Porto, vai arbitrar o seu quarto jogo no principal escalão esta temporada, o sexto em todas as competições nacionais.

Após ter recuperado de uma intervenção cirúrgica, arbitrou, nas últimas três jornadas, o empate do FC Porto no terreno do Moreirense (1-1), o triunfo do Sporting na receção ao Sporting de Braga (3-0) e a igualdade entre Portimonense e Desportivo das Aves (1-1).

O árbitro da associação do Porto esteve na última vitória dos ‘encarnados’ no recinto ‘azul e branco’, em 2014/15, quando o Benfica venceu por 2-0, com um ‘bis’ do brasileiro Lima, mas também nas igualdades das temporadas 2011/12 (2-2) e 2017/18 (0-0).

Arbitrou ainda três clássicos no Estádio da Luz, em Lisboa, onde se registaram mais dois empates, em 2008/09 (1-1) e 2014/15 (0-0), e o triunfo do FC Porto, em 2007/08, com um golo de Ricardo Quaresma.

Esteve ainda na final da Taça da Liga de 2009/10, no Estádio do Algarve, onde o Benfica venceu o FC Porto, por 3-0, graças aos golos de Rúben Amorim, Carlos Martins e Óscar Cardozo.

O último jogo ‘grande’ que arbitrou foi a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal da época passada, em Abril de 2018, quando o Sporting eliminou em casa o FC Porto nas grandes penalidades (5-4), depois de igualar a eliminatória ao vencer por 1-0 no tempo regulamentar.

No encontro marcado para as 20h30, entre o campeão FC Porto, que lidera o campeonato com 57 pontos, e Benfica, segundo com menos um, Jorge Sousa, que vai cumprir o seu 19.º clássico, vai contar com Tiago Martins no videoárbitro (VAR).

A LPFP revelou ainda as nomeações de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, para a recepção do Nacional ao Tondela, marcada para as 15h30, e de João Malheiro Pinto, igualmente da associação da capital, para o embate entre Moreirense e Vitória de Setúbal, em Moreira de Cónegos, a partir das 18:00.