Jogo Madeira SAD-Maribor transferido para o Pavilhão do Marítimo

O segundo jogo da terceira eliminatória da Taça Challenge em nadebol masculino agendado para as 17 horas de hoje, no Pavilhão do Funchal irá ser transferido para o Pavilhão do Marítimo, Uma situação ajuizada pelos delegados da Federação Europeia de Andebol que registaram que o piso do Pavilhão do Funchal estava impraticável devido à chuva caiu há pouco no Funchal.

A partida será jogada às 17h30 no Pavilhão verde-rubro.

Esta situação acabou mesmo por incomodar os muitos adeptos que já estava no recinto e que agora terão que se deslocar até Santo António para assistir ao jogo europeu.