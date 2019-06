“Insaciável”, “Marciano” ou “Cristo Rei” escreve a imprensa sobre Cristiano Ronaldo

O hat-trick de Cristiano Ronaldo frente à Suíça, ontem à noite, no Estádio do Dragão, que valeu a passagem da selecção à final da Liga das Nações, teve grande eco na imprensa nacional e internacional.

Por cá, o jornal A Bola classifica CR7 como ‘Cristo Rei’ e diz que o ‘astro’ madeirense deu “mais três passos rumo à imortalidade”. Já o jornal O Jogo define o avançado de 34 anos como “incomparável”, relembrando que o jogador da Juventus leva já 88 golos pela selecção. Por fim, ainda em território português, destaque para a capa do Jornal Record: “Sem Preço” é o título escolhido onde se pode ler também que “Portugal fica a dever-lhe mais uma noite de sonho”.

Lá fora são os italianos e os espanhóis e lembrar que Cristiano Ronaldo marcou três golos frente à Suíça. A título de exemplo o ‘La Gazzetta dello Sport’ escreve que “o CR7 Marciano está de volta com um fantástico hat-trick”, enquanto o ‘Corriere dello Sport’ vai mais longe: “Hat-trick fabuloso de Ronaldo, mas há tempestade Mayorga. Ele liderou Portugal contra a Suíça na Liga das Nações, mas o relatório da violação chegou a um tribunal dos EUA”, atira o desportivo transalpino.

Relativamente a Espanha, a Marca fala num ex-madridista “insaciável”, recordando que o camisola 7 voltou à selecção com um hat-trick. Há também a registar pequenas chamadas no AS e Mundo Deportivo, enquanto o Sport não faz qualquer referência à noite mágica do português, mas coloca, isso sim, um alerta para o jogo de hoje à noite entre Inglaterra e Alemanha.

Em França nenhum matutino desportivo faz referência à competição da qual Portugal é finalista.