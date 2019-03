I Liga volta com duelos escaldantes

O Benfica recebe no sábado o Tondela, no mesmo dia em que o FC Porto, em igualdade com as ‘águias’, tem um duro teste frente ao Sporting de Braga, na 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Empatados no topo da classificação, com os mesmos 63 pontos, mas com vantagem para os ‘encarnados’, Benfica e FC Porto jogam uma das últimas oito ‘finais’ na decisão do título.

A apenas cinco pontos do duo da frente, o Sporting de Braga recebe o FC Porto e pode aproximar-se, mas tem de voltar a vencer um ‘grande’, algo que esta época só conseguiu uma vez em seis tentativas nas várias competições nacionais (quatro derrotas e um empate).

Os ‘dragões’, com apenas uma derrota como visitantes esta temporada, defrontam os bracarenses pela terceira vez esta na época, depois de dois triunfos caseiros, por 1-0, para o campeonato, e 3-0, para a Taça.

Na terça-feira, as duas equipas voltam a defrontar-se no Municipal de Braga, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Benfica, única equipa que depende apenas de si para vencer o campeonato, tem uma tarefa em teoria mais facilitada, porque recebe o Tondela, 16.º classificado e primeira equipa em zona de despromoção.

Os ‘encarnados’, nos quais estão em dúvida os avançados João Félix e Seferovic, não perdem no campeonato desde a chegada de Bruno Lage, mas empataram o último jogo em casa - Belenenses (2-2) - e perderam na última temporada com o Tondela na Luz.

A oito pontos da liderança e antes de receber as ‘águias’ na quarta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal, o Sporting visita o Desportivo de Chaves, 17.º e antepenúltimo classificado, mas que não perde há três encontros.

O treinador do Sporting, o holandês Marcel Keizer, ainda não sabe se poderá contar com o influente médio Bruno Fernandes, que foi dispensado da seleção devido a lesão.

Na luta pelo quinto lugar, que deve dar acesso à Liga Europa, Vitória de Guimarães (quinto) e Moreirense (sexto), empatados com 42 pontos, jogam com o Portimonense (10.º) e o Santa Clara (oitavo), respetivamente.

Ainda na luta por esse posto, o Belenenses, a quatro pontos de vimaranenses e ‘cónegos’, visita o Boavista, 13.º e que está um ponto acima da ‘linha de água’.

Na luta pela manutenção, o lanterna-vermelha Feirense procura na segunda-feira regressar aos triunfos após 24 jogos sem vencer, na receção ao Vitória de Setúbal, 15.º, em igualdade pontual com o Tondela, primeira equipa em zona de despromoção.

O Marítimo, dois pontos acima da ‘zona vermelha’, e o Nacional, um acima, defrontam-se no domingo, num encontro entre equipas madeirenses, enquanto o tranquilo Rio Ave recebe no mesmo dia o Desportivo das Aves, que também só tem mais um ponto do que o Tondela.

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 mar:

Portimonense - Moreirense, 20:30

- Sábado, 30 mar:

Sporting de Braga - FC Porto, 15:30

Desportivo de Chaves - Sporting, 18:00

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 20:30

Benfica - Tondela, 20:30

- Domingo, 31 mar:

Marítimo - Nacional, 15:00, com relato na TSF-Madeira

Rio Ave - Desportivo das Aves, 17:30

Boavista - Belenenses, 20:00

- Segunda-feira, 01 abr:

Feirense - Vitória de Setúbal, 20:15