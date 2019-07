I Dog Trail da Ribeira Brava sensibiliza para a causa animal

Decorreu, esta manhã, o I Dog Trail da Ribeira Brava. Uma iniciativa da Câmara Municipal e Junta de Freguesia da Ribeira Brava, em parceira com a Associação de Atletismo da Madeira e a Vetmedis.

Vários participantes juntaram-se à corrida que, mais do que a vertente desportiva ou de competição, serviu para sensibilizar toda a população para a causa animal.

Na prova de 2.500 metros, nos femininos, venceu Márcia Sumares / Ozzy, com um tempo de 12m. Nos masculinos, o vencedor foi Fábio Santos / Trudy, com um tempo de 8m57s. Já na prova mais pequena, de 1.500 metros, nos femininos venceu Lia Viveiros / Pantufa, com 7m33s, e nos masculinos foi mais rápido Ricardo Vaz / Scoby, com 7m28s.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, explicou que “a política animal tem sido uma prioridade para o executivo municipal”, pelo que estas iniciativas, de “forte componente familiar”, são “para continuar. Uma segunda edição foi dada como certa.

Por seu turno, Duarte Correia, do Hospital Veterinário da Madeira, mostrou-se satisfeito com esta aposta das autarquias, sempre com o suporte da AARAM.

Machico recebeu a prova inaugural deste circuito de canicross a 4 de Maio, seguindo-se hoje o concelho da Ribeira Brava, O próximo será o município do Funchal, em Setembro. Para além das provas para animais de grande porte (2,5 kms) e animais de pequeno porte (1,5 kms), neste ‘Dog Trail’ houve ainda uma vertente lúdica e formativa, com a realização de um desfile e de acções de sensibilização para o não abandono dos animais. A associação Ajuda Alimentar a Cães esteve presente a promover a adopção responsável de alguns animais bebés.

No final foram entregues prémios não pecuniários aos três primeiros classificados masculinos e femininos da geral.

A Bragauto, no âmbito da sua política de responsabilidade social, foi uma das empresas locais que se associou a este evento.