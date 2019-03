Golo de Raphinha garante triunfo do Sporting na recepção ao Santa Clara

Um golo de Raphinha, aos 59 minutos, foi o suficiente hoje para o Sporting levar de vencida o Santa Clara por 1-0, no jogo que inaugurou a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

O golo do jogador brasileiro permitiu aos ‘leões’ chegarem ao terceiro lugar da Liga, com os mesmos 55 pontos do Sporting de Braga, quarto classificado, que no sábado atua em casa do Vitória de Setúbal.

A equipa açoriana ocupa para já o oitavo posto com 32 pontos.