Funchal adere à Semana Europeia do Desporto com actividades até domingo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) volta a aderir este ano à #BeActive – Semana Europeia do Desporto, promovendo um conjunto de actividades até ao próximo domingo, dia 29 de Setembro.

“A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia, destinada a promover o desporto e a actividade física em toda a Europa, gerando novas actividades e aproveitando experiências positivas já existentes, e é isso mesmo que potenciaremos no Funchal, também porque somos, desde há vários anos, um município amigo do desporto, para a APOGESD”, explica o vereador João Pedro Vieira.

O principal objectivo do evento é incentivar os cidadãos a estarem activos, não só durante uma semana, mas sobretudo de forma regular, ao longo do ano. “A Câmara Municipal do Funchal demonstrará, por isso, actividades desportivas que promove ao longo de todo o ano com os seus diversos parceiros, e que são abertas à população, sendo de destacar no próximo domingo, dia 29 de Setembro, uma actividade que tem sido muito bem recebida, que são os Domingos Activos na Placa Central”, explicou o autarca.

São parceiros da CMF nas actividades programas a Frente MarFunchal, o Clube de Kickboxing do Funchal, o Clube Naval do Funchal, a Associação de Atletismo da RAM, a Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira e a Associação de Desportos de Combate da Madeira.

PROGRAMA

Dia 27 de Setembro

FUNCHAL CIDADE ACTIVA

Promotor: Câmara Municipal do Funchal (CMF)

Hora e local: 09h00 às 11h00, Jardins do Lido e Complexo Balnear do Lido

Dia 28 de Setembro

NAVAL BOX – KIDS & TEENS

Promotor: Clube Naval do Funchal (CNF)

Hora e local: 10h30 às 11h30, Jardins do Lido

Dia 28 de Setembro

XXV CORRIDA RG3/EXÉRCITO

Promotor: Associação de Atletismo da RAM (AARAM)

Local e hora: 17h25 às 19h00, São Martinho

Dia 29 de Setembro

DOMINGOS ATIVOS

Câmara Municipal do Funchal (CMF)

10h00 às 13h00, Placa Central, Avenida Arriaga