FC Porto inicia preparação para Marítimo com quatro ausentes

O FC Porto iniciou hoje a preparação da receção ao Marítimo, no sábado, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com quatro jogadores ausentes dos trabalhos da equipa principal.

De fora dos planos de Sérgio Conceição continua o camaronês Aboubakar, que fez trabalho de ginásio e treino condicionado, o mesmo regime do guarda-redes brasileiro Fabiano.

O médio Bruno Costa sofreu uma “lesão muscular na face posterior da coxa esquerda”, ao serviço da equipa B, e também está no lote de indisponíveis por razões clínicas, enquanto o brasileiro Jorge “foi devidamente autorizado a ausentar-se para tratar de assuntos pessoais”.

Os campeões nacionais voltam aos treinos na quarta-feira de manhã no centro de estágios do Olival, à porta fechada, com vista ao próximo jogo do campeonato, em que seguem em segundo, com os mesmos pontos do líder Benfica.