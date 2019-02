Estreia de Ruan Teles e regresso de Fabricio no Marítimo para o jogo com o Aves

O regresso de Fabricio Baiano, recuperado de uma lesão, e a estreia do jovem Ruan Teles, reforço de Janeiro, são as grandes novidades na lista dos 18 jogadores convocados por Petit para o jogo desta tarde (15h30), do Marítimo frente ao Aves, da 15ª jornada da I Liga, a ter lugar no Estádio dos Barreiros. Relativamente ao embate da última jornada, realizado em Chaves, registam-se as saídas de Pelágio e Leandro Barrera.

Refira-se que o Marítimo concentrou-se em estágio, desde ontem à noite, no Hotel Quinta do Estreito, com estes jogadores: Amir, Bebeto, Charles, Fábio China, Jorge Correa, Edgar Costa, Fabrício Baiano , Gamboa, Getterson, Douglas Grolli, Joel Tagueu, Lucas Áfrico, Nanú, Rodrigo Pinho, Ricardo Valente, Ruan Teles, Vukovic e Zainadine.