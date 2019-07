Escola de Futebol MeuXico anuncia estrutura para época 2019/2020

A Escola de Futebol MeuXico, que comporta os escalões sub6 a sub13, já tem definida a sua estrutura para a época 2019/2020.

A coordenação geral volta a estar a cargo de Telmo Santos, tendo André Freitas como coordenador dos escalões sub6 a sub9.

No escalão sub13 a orientação da equipa estará a cargo de Tiago Ferro, o qual transita do escalão sub12.

No escalão sub12 André Freitas será o seu treinador acumulando com o escalão sub9.

Quanto ao escalão sub11 Paulo Leite e Renato Cabrera acompanham a equipa, depois de terem estado à frente do escalão sub10 na época anterior.

No escalão sub10 Nuno Mendonça e Marco Ferreira serão os seus técnicos, depois de terem acompanhado o escalão sub11 na época anterior.

O escalão sub8 terá na sua liderança David Silva e Duarte Nóbrega, os quais transitam do escalão sub7.

No escalão sub7 o cargo de treinador será entregue a João Olim que até então liderava o escalão sub6 e era adjunto do escalão sub12, ficando a faltar o treinador de Sub6 o qual será anunciado nos próximos dias.

Uma nota da Associação Desportiva de Machico realça que a Escola de Futebol MeuXico tem sido, ao longo dos últimos anos, “o grande berço de jogadores do clube”, tendo sido a AD Machico pioneira na sua criação na Região.

De referir ainda que as inscrições dos atletas para a nova época já decorrem deste o passado dia 17 de Julho, na sede do clube, de segunda a sexta entre as 9 e 13 horas e as 15 e as 18 horas.