Daniel Ramos na iminência de ser despedido do Chaves

Daniel Ramos, que trocou este Verão o comando técnico do Marítimo pelo Chaves, quando ainda lhe restava um ano de contrato com os verde-rubros, poderá ser despedido ainda hoje. Os flavienses pagaram cerca de 130 mil euros aos insulares por um treinador que se sentou no banco durante quatro meses.

Os maus resultados e o último lugar ocupado pelos transmontanos na tabela classificativa da I Liga são motivos que a direcção irá colocar em cima da mesa, esta tarde, junto do treinador natural de Vila do Conde, para sustentar a tese de despedimento.

Ainda assim, caso Daniel Ramos não seja despedido, poderá ter uma última hipótese na próxima jornada, frente ao Moreirense, um emblema que é orientado precisamente por outro timoneiro que já orientou o Marítimo, neste caso Ivo Vieira.

O Chaves não vence para o campeonato desde o dia 21 de Setembro, tendo averbado a última vitória frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, por 2-1. É último com sete pontos e conta já com seis derrotas seguidas na I Liga.