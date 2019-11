O madeirense Cristiano Ronaldo soma esta noite mais um recorde na Europa, desta feita ao ser o jogador com mais presenças em jogos das competições europeias de clubes, somando 175 jogos.

O atleta que está a ser titular pela Juventus, no jogo desta noite diante do Atlético de Madrido, a contar para a quionta jornada da Liga dos Campeões, ultrapassou o antigo recordista’ o italiano Paolo Maldini que somou 174 jogos e Xavi Fernandez que é agora o terceiro com mais presenças, com 173.