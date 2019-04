Costinha diz que o Nacional “tem obrigação de lutar” pela vitória frente ao Aves

O treinador do Nacional, Costinha, afirmou hoje que o clube madeirense “tem obrigação de lutar pelos três pontos” no jogo com o Desportivo das Aves, da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Embora consciente de que irá defrontar “uma equipa determinada em levar pontos”, Costinha ressalvou que cabe ao Nacional “contrariar essa tendência e ir à procura do caminho do golo e dos três pontos, que são muito importantes”.

Costinha observou “que o estado emocional é fundamental em qualquer jogo”, mas considerou que “quando se ganha e vem de uma série de resultados positivos, poderá não ser tão importante”.

“[Os jogadores] têm consciência daquilo que é o campeonato, da posição que ocupamos, onde não estamos, nem vamos estar, numa posição difícil”, ressalvou o técnico, assinalando que o grupo “trabalhou bem ao longo da semana e quer dar uma alegria aos adeptos e a si próprio”.

A equipa jogou bem na última jornada, com o Marítimo, mas acabou por perder por 3-2 e o técnico do conjunto madeirense apontou para a finalização ineficaz como uma das principais razões para o campeonato irregular.

“Passámos uma fase em que qualquer erro que a minha equipa cometesse pagava-o caro e não aproveitámos os erros que os nossos adversários cometiam”, lamentou, apesar de se mostrar satisfeito “com o trabalho que tem sido desenvolvido”, e de preferir “estar numa posição melhor”.

“Jogando bem estamos sempre mais próximos da vitória”, disse Costinha, embora reconhecendo que têm de ser “corrigidos alguns aspetos individuais que têm sido fatais ultimamente”.

Costinha avaliou o Desportivo das Aves como “uma equipa moralizada, que vem à procura dos três pontos e que nos últimos jogos fora de casa conseguiu vitórias”, e que “vai jogar também com esse factor e com a ansiedade que esse jogo possa trazer aos jogadores do Nacional”.

A receita para a vitória, passa, segundo Costinha por “estar preparados e não ter medo de jogar e ser feliz, respeitando o adversário, mas sendo mais fortes que ele”.

O Nacional, 15.º classificado, com 26 pontos, recebe no sábado, no Estádio da Madeira, a partir das 15h30, o Desportivo das Aves, 12º com 29 pontos, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.