Conselho de Disciplina da FPF abre “processo disciplinar” a Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, viu hoje ser-lhe instaurado um “processo disciplinar” pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência do jogo com o Sporting.

No mapa de castigos relativos à 34.ª jornada da I Liga, que terminou no domingo com o triunfo do Benfica, é referida a instauração de um processo disciplinar ao técnico portista “com base no auto por infração verificada em flagrante delito elaborado pela Comissão de Instrutores da Liga”.

Sérgio Conceição, também multado em 287 euros, não foi, assim, alvo de qualquer suspensão, pelo que poderá estar no sábado no banco do FC Porto, na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Ao contrário do técnico portista, o colombiano Borja, do Sporting, e o mexicano Corona, do FC Porto, que viram o cartão vermelho direto no clássico, conquistado pelos portistas (2-1), vão falhar o encontro do Jamor.

Além destes dois jogadores, também o defesa direito Ristovski, dos ‘leões’, vai estar ausente do encontro que fecha as provas profissionais na presente temporada, já que cumprirá o segundo de dois jogos de castigo, após a expulsão na penúltima ronda.

Por seu lado, Marega, do FC Porto, e Bruno Fernandes e Acuña, do Sporting, foram todos castigados por um jogo, mas por acumulação de amarelos na prova, pelo que só o cumprirão, se continuarem em Portugal, na primeira jornada de 2019/20.