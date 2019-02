Conferência de Petit cancelada

A conferência de imprensa de Petit, para abordar o jogo do Maritimo frente ao Belenenses, marcado para amanhã no Estádio do Bonfim, em Setúbal, foi cancelada. A decisão foi anunciada meia-hora antes da conferência, agendada para as 11h30 no Estádio do Marítimo, onde Petit tinha acabado de realizar a última sessão de trabalho à porta fechada.

De acordo com informação prestada pelo director de comunicação, a decisão foi tomada por toda a estrutura do futebol profissional da SAD, sem que tenha sido dada qualquer outra explicação.

O Marítimo viaja hoje para Lisboa e a lista de convocados também não será divulgada.