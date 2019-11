Clube Naval do Funchal promove tertúlia com Fred Hemmings, primeiro campeão mundial de surf

O Clube Naval do Funchal (CNF) promove esta quarta-feira, 27 de Novembro, às 18h30, um encontro com Fred Hemmings, considerado o primeiro campeão mundial de surf.

A tertúlia com o ‘pai do surf profissional’, como é, muitas vezes, apelidado, acontece na sede social do CNF, à Quinta Calaça, num evento aberto ao público em geral, assim como a toda a comunidade surfista da região.

Além de ter-se sagrado Campeão do Mundo de Surf em 1968, Fred Hemmings criou o Pipeline Masters e oTriple Crown, dois dos maiores encontros de surf do mundo, tendo sido um dos fundadores da organização Internacional de Surf Profissional que hoje é a actual Liga Mundial do Surf.

Hemmings encontra-se na região até ao próximo dia 30 de Novembro.