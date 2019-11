Campanário venceu a Supertaça de futsal das Casas do Povo

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural assistiu, na noite de quinta-feira (28 de Novembro), à Supertaça do Inatel/ACAPORAMA, competição que marcou o arranque da quinta edição do Campeonato de Futsal das Casas do Povo, que este ano será disputado por cerca de 260 atletas, distribuídos por 17 equipas.

Frente a frente estiveram as formações das Casas do Povo de São Vicente e do Campanário, que proporcionaram um jogo emotivo, que apenas foi decidido nas grandes penalidades, após uma igualdade no fim do tempo regulamentar - nessa fase, brilhou a formação do Campanário, emocionalmente mais forte, acabando por vencer por 3-2.

No final da jornada, disputada no Pavilhão de Câmara de Lobos, que concentrou muito público, maioria afeto à equipa vencedora, Humberto Vasconcelos felicitou o conjunto do Campanário, os seus adeptos e vincou o fair-play que se viveu em campo.

“Gostei muito do jogo, no qual foram intervenientes jovens atletas, que defenderam as suas terras de forma aguerrida, mas que, acima de tudo, comportaram-se de forma extraordinária, com muito fair-play, que tem de ser sempre uma das marcas fundamentais do desporto”, transmitiu o governante, fazendo também questão de valorizar o trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA).

“O presidente Sérgio Oliveira tem feito um trabalho exemplar, com uma liderança única, numa instituição credível, estável e que tem um projecto muito bom na defesa da cultura tradicional da Madeira e do desporto. O Sérgio e a sua equipa pensam positivamente no desenvolvimento rural, como devemos evoluir e trabalhar em prol da população e não poderíamos estar mais satisfeitos”, vincou o secretário regional.

Humberto Vasconcelos anunciou ainda que Governo Regional, em parceira com a ACAPORAMA, pretende introduzir novas modalidades para dinamizar ainda mais as Casas do Povo. “Para que os jovens possam estar e continuar connosco”, explicou.