Bruno Lage fala em “resultado histórico”

“O Benfica são as pessoas. Foi dessa forma que fui educado e aprendi. Hoje, era o dia das pessoas, da família, das casas e de fazer uma bonita homenagem ao Fernando Chalana. Os jogadores juntaram-se, fizeram uma grande exibição, com um resultado histórico e a jogar com qualidade”, disse Bruno Lage, treinador do Benfica, no final da vitória por 10-0 frente ao Nacional.

“Percebemos que a equipa está a crescer de jogo para jogo. Vamos sentindo, analisando e foi uma vitória muito boa. É isso que temos de valorizar”, acrescentou.

O técnico dos ‘encarnandos’ disse ainda esperar “que os adeptos não se cansem é isto que exijo: atitude, qualidade e compromisso. Queremos jogar com emoção. É dia a dia, treino a treino e é esta a minha maneira de ver as coisas. Prometo que amanhã [segunda-feira] estarei a treinar com todos os jogadores disponíveis para depois fazer mais uma boa exibição com o Galatasaray.”