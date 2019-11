Bruno Fernandes não promete continuidade

O futebolista Bruno Fernandes não quis garantir hoje uma eventual saída ou continuidade no Sporting na reabertura do mercado de janeiro, mas assumiu que o desejo passa por manter os ‘leões’ a lutar em todas as frentes.

O ‘capitão’, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira com os holandeses do PSV Eindhoven, da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, esclareceu alguns detalhes do novo contrato que rubricou com o Sporting.

“A cláusula dos 35 milhões foi retirada. Foi também retirado o pagamento no caso de que o Sporting não me deixasse sair. Já demonstrei mais que uma vez o respeito que tenho pelo clube. Cinco milhões para o Sporting seriam 10 e a minha renovação não chega a cinco”, adiantou.

Certo, para já, é que Bruno Fernandes diz sentir-se feliz de leão ao peito e que o futuro está em aberto.

“Não posso prometer se saio ou fico em janeiro. A renovação nada tem que ver com uma saída ou não. Estou feliz. Sinto da parte do clube uma grande confiança em mim. Isso dá-me uma forte motivação para lutar e fazer mais. O meu sonho passa por fazer o melhor possível pelo Sporting. Infelizmente, para mim, estou fora da Taça de Portugal. É uma competição que me diz muito. Agora quero conquistar o máximo possível pelo Sporting”, defendeu.

Em relação ao encontro com os holandeses, Bruno Fernandes reconhece que o encontro é de uma grande importância, porque dará a passagem à fase seguinte da Liga Europa. Mas sabe que pela frente vai ter uma equipa muito complicada.

“O PSV mantém-se forte, principalmente a nível ofensivo, com jogadores muito rápidos e forte. É uma equipa holandesa com um poderio ofensivo a começar de trás. O Sporting está melhor. Na Holanda falhámos em alguns pormenores, sofremos dois golos em contra-ataque e um num canto devido a uma desatenção nossa”, concluiu.

O Sporting, que lidera o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV, pode garantir o primeiro lugar, se bater os holandeses, em Alvalade, e os austríacos não vencerem o Rosenborg.

Sporting e PSV jogam na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, num encontro que será dirigido pelo israelita Orel Grinfeld.