Boavista parte “com pensamento de vitória” para embate com o Marítimo

O treinador do Boavista disse hoje partir “com pensamento de vitória” para a visita ao terreno do Marítimo, no sábado, na 14.ª jornada da I Liga de futebol, reconhecendo, porém, que os madeirenses são “uma equipa forte”.

Lito Vidigal falava na conferência de imprensa de antevisão desse embate, o último deste ano para o campeonato, e assinalou que o Marítimo “todos os anos tem um plantel para disputar os lugares cimeiros da tabela”.

“Este ano, as coisas não estão a correr como eles pretendem, mas é uma equipa forte, que respeitamos, mas queremos vencer, como sempre. A nossa forma de estar é encarar todos os jogos com pensamento de vitória”, afirmou Lito Vidigal.

O técnico ‘axadrezado’ considerou “importante realçar” que o Boavista já tem “mais pontos esta época”, quando faltam ainda quatro jogos para virar a primeira volta, do que tinha na temporada passada ao segundo jogo da segunda volta.

“É sinal de que a equipa tem crescido e já conseguimos lançar jogadores da formação, que por sinal comportaram-se de forma muito positiva”, analisou, referindo-se a Reisinho e a Samuel Pedro, que fizeram a sua estreia na I Liga diante do Benfica, na ronda anterior, saltando do banco para o jogo no segundo tempo.

Lito Vidigal concluiu que, “no cômputo geral, a época está a ser positiva”, apesar da posição na tabela classificativa não ser ainda confortável (9.º).

Sobre se o Boavista já merecia mais do que os 18 pontos que possui, o treinador boavisteiro respondeu: “não faço ideia e não me interessa”.

“Só sei que ainda não tivemos nenhum penálti a nosso favor e já tivemos vários contra. Em alguns jogos, tivemos lances que eram penálti para nós e não foram marcados”, considerou.

Lito Vidigal lançou ainda um derradeiro olhar sobre o Marítimo para dizer que o conjunto madeirense “mudou há pouco tempo de treinador e está um pouco diferente”.

“[O Marítimo é uma equipa] Que atravessa um mau momento também é verdade e nós temos de jogar com isso tudo, mas acima de tudo pensarmos sempre primeiro em nós e no que temos de fazer para poder ganhar. Pensamos em fazer 21 pontos”, afirmou.

O Boavista vai à Madeira sem Marlon e Mateus, lesionados, e Obiora, castigado por visto o quinto cartão amarelo. Reisinho e Samuel Pedro estão convocados.

O Marítimo, 15.º classificado, com 12 pontos, recebe o Boavista, 9.º, com 18, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol marcado para as 15:30