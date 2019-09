Benfica-Sporting em futebol feminino disputa-se no Estádio da Luz

O Benfica anunciou que o primeiro dérbi oficial da equipa feminina de futebol com o Sporting, em 19 de Outubro, vai ser disputado no Estádio da Luz.

“Um dérbi com o Sporting é sempre um encontro especial e, neste caso, será o primeiro para uma competição oficial feminina”, observou o clube lisboeta.

Os ‘encarnados’ justificam a escolha do Estádio da Luz também pelo facto de a sua equipa estar associada às maiores assistências até hoje verificadas no futebol feminino.

O clube dá como exemplo os 15.204 espetadores em março, no Estádio do Restelo, num Sporting-Benfica de caráter solidário, por Moçambique, bem como as 12.632 pessoas, “com larga maioria de benfiquistas”, que assistiram no Jamor, em maio, à final da Taça de Portugal, frente ao Valadares Gaia.

O encontro da quarta jornada do campeonato feminino entre os rivais lisboetas principia às 17:00.

No domingo, o Benfica conquistou a Supertaça portuguesa, ao vencer as campeãs nacionais do Sporting de Braga, por 1-0, em Tondela.