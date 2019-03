O Benfica empatou, no Estádio da Luz, com o Belenenses e passou a dividir a ldierança da I Liga com o FC Porto. Os encarnados chegaram a estar a vencer por 2-0, como golos de Jonas (56) e Samaris (64), mas o Belenenses empatou com golos de Diogo Viana (68) e Kikas (71).