Benfica em vantagem na Taça de Portugal

O Benfica venceu hoje em casa o Famalicão por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e aproximou-se da final, enquanto o FC Porto empatou em casa do Académico de Viseu (1-1).

Ambos os clubes saem em vantagem da primeira mão, ainda que os ‘dragões’ a tenham apenas pela regra de golos marcados fora de portas, num jogo em que o cabo-verdiano Zé Luís adiantou os forasteiros, aos 59 minutos, num regresso aos golos após dois meses de ‘jejum’.

Ainda assim, os viseenses, equipa resistente da II Liga portuguesa, não baixaram os braços e conseguiram o empate no Estádio do Fontelo aos 71, por intermédio do guineense João Mário.

As duas equipas voltam a encontrar-se na próxima semana, num duelo marcado para dia 12 de Fevereiro no Estádio do Dragão, no Porto, em que os ‘azuis e brancos’, finalistas vencidos da edição anterior, ante o já eliminado Sporting, têm vantagem.

Com um triunfo ‘sofrido’, o Benfica superiorizou-se ao Famalicão no Estádio da Luz, vencendo por 3-2 um jogo com duas ‘cambalhotas’ no marcador, a última para a equipa da casa, conseguida no último ‘fôlego’ do jogo, pelo brasileiro Gabriel, aos 90+5, num golo de cabeça que valeu a vitória.

Antes, a um penálti de Pizzi (53) os forasteiros responderam com o empate por Pote, antes de o espanhol Toni Martínez, com um remate rasteiro e cruzado, consumar a reviravolta, aos 73.

O ‘substituto’ Rafa Silva fez o quarto golo nos últimos quatro jogos aos 78, conseguindo um empate que, ainda assim, deixaria os minhotos em vantagem, mas o tento de cabeça de Gabriel, a cruzamento do espanhol Grimaldo, deitou por terra as aspirações do Famalicão.

As duas equipas voltam a defrontar-se no dia 11, quarta-feira, pela possibilidade de apuramento para a final da Taça, agendada para 24 de Maio.