Benfica e Sporting reencontram-se hoje na Luz com estados de espírito diferentes

Benfica e Sporting voltam hoje a defrontar-se, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, três dias depois de as ‘águias’ terem vencido em Alvalade (4-2) para o campeonato.

Desta vez o jogo está agendado para o Estádio da Luz, às 20:45, num dérbi que ainda tem na memória a demonstração de força do Benfica no domingo, quando surpreendeu, com um resultado ‘gordo’, o eterno rival em casa.

No duelo, a equipa ‘encarnada’ esteve a vencer por 4-1, com golos de Seferovic, João Félix, Rúben Dias e Pizzi, de grande penalidade, num jogo em que pelos ‘leões’ marcaram Bruno Fernandes e Bas Dost, também de penálti perto do fim.

Hoje, na Luz, na primeira mão da Taça -- a segunda está agendada para o início de abril em Alvalade -, o confronto faz-se a dois tempos, com estados de espírito diferentes nos dois emblemas.

No Sporting, o treinador Marcel Keizer admitiu que a derrota de domingo deixou marcas e a possibilidade de fazer mudanças no ‘onze’, “para refrescar alguns jogadores”, enquanto o Benfica espera um jogo “diferente”.

“Vai ser um jogo diferente. O último, para o campeonato, encarámos como uma final, porque não podíamos perder mais pontos. Este é importante, mas não é decisivo, pois a decisão vai ser mais à frente, o que torna o jogo diferente”, justificou Bruno Lage.

Os ‘encarnados’ continuam sem poder contar com Jonas e Fejsa, lesionados, nem com o guarda-redes Odysseas Vlachodimos, castigo, enquanto no Sporting o extremo internacional português Nani saiu lesionado do dérbi e é ausência confirmada, juntado-se a Mathieu, mas o médio Acuña, que tem atuado a lateral-esquerdo, voltou a ser opção.