Barreirense regressa ao andebol

A Associação de Andebol da Madeira e o Clube Desportivo Barreirense celebraram um protocolo com vista ao apoio do regresso do Clube ao Andebol.

A assinatura do protocolo teve lugar na sede da Associação de Andebol da Madeira, e foi representada por Emanuel Alves, presidente Associação de Andebol da Madeira e por Luís Filipe de Freitas Santos, presidente Clube Desportivo Barreirense.

Nos anos noventa do século passado este popular clube da Nazaré chegou a contar com várias equipas quer nos femininos quer nos masculinos em termos de competições regionais. Um regresso que se saúda e que naturalmente vai ainda tornar maior a ‘família’ do andebol.