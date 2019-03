Bairro da Argentina tem novo polidesportivo

O executivo municipal de Câmara de Lobos promove amanhã, dia 21 de Março, pelas 18 horas, um jogo amigável com moradores do Bairro da Argentina. O ato marcará a entrega formal do novo polidesportivo para fruição pública da população residente e outros interessados.

O polidesportivo, que será amanhã devolvido à utilização pública dos moradores do Bairro da Argentina, era uma antiga instalação desportiva cujo pavimento se apresentava um muito mau estado de conservação, tornando-se inviável para a prática desportiva.

Ciente da necessidade de remodelar o polidesportivo, a autarquia executou as obras de remodelação instalando um novo pavimento sintético, adequado para superfícies desportivas de exterior.

O material empregue no novo pavimento é de natureza sintética, com composição ecológica, absorvente de vibrações, resistente à radiação UV, à abrasão e à intempérie, antiderrapante para maior segurança e estabilidade, mesmo em situações de humidade, com acabamento na cor verde, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom acabamento. Para além do pavimento foram executada sobras de instalação de vedação em painéis e demais equipamentos adequados à prática desportiva.

As obras de requalificação do polidesportivo foram executadas diretamente pela Câmara Municipal, através do seu orçamento, tendo implicado um investimento na ordem dos 75 mil euros.

A iniciativa contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.