O autocarro do Benfica e o carro do presidente do clube foram apedrejados à chegada ao Estádio do Dragão antes do jogo com o FC Porto, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, disse à Lusa fonte oficial dos ‘encarnados’.

A mesma fonte relatou que deste incidente resultaram apenas danos materiais, nomeadamente vidros partidos no autocarro.

O FC Porto, campeão e líder da I Liga, e o Benfica, segundo classificado, com menos um ponto, defrontam-se no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:30.