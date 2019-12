Augusto Fontes do Clube Escola Estreito nomeado para treinador do ano pela CDP

Augusto Fontes, responsável técnico do Clube Escola Estreito, está nomeado para a categoria de treinador do ano, pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, numa gala organizada pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

Professor de educação física e treinador de atletismo, Augusto Fontes, conseguiu nos últimos anos levar alguns atletas do Clube Escola do Estreito a representar a Selecção Nacional de Skyrunning, tanto em Campeonatos da Europa como em Campeonatos do Mundo.

Anualmente, a CDP organiza a cerimónia dos ‘Óscares do Desporto Português’, não apenas para celebrar com os atletas e dirigentes desportivos as suas conquistas, mas também para distinguir os melhores desportistas da época finda, nas categorias de atleta masculino, atleta feminino, equipa, treinador e jovem promessa.

A 24.ª Gala do Desporto, que vai decorrer no próximo dia 29 de Janeiro de 2020, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, terá como tema ‘Mais Saúde Mais Desporto’.