O guarda-redes Amir, que durante esta manhã sentiu uma indisposição, recuperou e está apto a integrar o ‘onze’ inicial do Marítimo, frente ao Moreirense.

De recordar que, o estado de saúde do atleta motivou a chamada à ‘última hora’ do jovem Pedro Mateus, que deveria ocupar lugar no banco de suplente, jogando Charles de início.

Uma vez que se encontra recuperado, Amir será titular e Charles senta-se no banco de suplentes.

Marítimo e Moreirense defrontam-se, pelas 16h30, no Estádio do Marítimo.