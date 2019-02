Alexander Ursenbacher, filho de madeirense, volta a surpreender no Snooker

Depois de ter vencido Ronnie O’Sullivan, no Open do País de Gales, o filho de uma madeirense (Florença da Câmara) natural de São Jorge, concelho de Santana, voltou a bater outra lenda do Snooker: Matthew Stevens, antigo número 4 do ranking mundial da modalidade, posição alcançada na temporada 2005/2006.

Actualmente colocado na 41.ª posição, Matthew Stevens foi assim eliminado por Alexander Ursenbacher nas qualificações para o Open da China, por 5-6, sendo este mais um feito conquistado pelo lusodescendente de 22 anos, nascido na Suíça, que figura na 70.ª posição da hierarquia do Snooker.

Agora apurado para os 64-avos-de final, Alexander Ursenbacher defronta na sexta-feira, às 14h40, Andy Hicks, jogador que actualmente participa em torneios como amador depois de ter abandonado os campeonatos profissionais, mas que ainda assim, quando jogava ‘a sério’ chegou a alcançar as meias-finais do Mundial de Snooker e Open do Reino Unido, em 1995.