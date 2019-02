2.ª prova da Taça da Madeira de Benjamins e Infantis com um aumento de cerca 35% de participantes

A 2.ª da Taça da Madeira de Benjamins e Infantis, realizada no passado sábado, na Sala de Esgrima do Funchal/Adelino Rodrigues teve um aumento de cerca 35% de participantes Benjamins em relação à 1.ª regional do escalão, contado com a presença de atletas do CD1.ºMaio, CDRSantanense, ADRPDelgada e com a estreia de atletas da Fundação Salesianos, comprovando o crescimento a modalidade e o excelente trabalho que os Clubes e a Associação tem feito ao nível dos escalões de formação.

Nos Benjamins B, nascidos de 2010 para cá, Jenny Gouveia (CDRSantanense) conquista a “medalha de Ouro”, Lourenço Freitas (F. Salesianos), na sua estreia em provas oficiais, conquista a “prata” e o “bronze” foi entregue ao Marco Azevedo (CDRSantanense). Para além destes participaram também com muito mérito mais 10 participantes dos diferentes clubes.

Na prova de Benjamins A (nascidos em 2008/2009), o “mosqueteiro” Diogo Machado (CD1ºMaio) sobe ao 1.º lugar do pódio, Miguel Oliveira (CD1.ºMaio) ocupa o 2.º lugar e em 3.º da classificação geral fica o Loureço Garcês (CD1ºMaio). A prova contou com mais 8 participantes que muito contribuíram também para o sucesso da mesma.

Guilherme Freitas (CD1ºMaio), nos Infantis Masculinos, foi o vencedor da final contra o João Góis (ADRPDelgada) que não lhe facilitou a tarefa, pois numa disputa à melhor de 3 jogos até 5, os atletas estavam empatados ao 2.º jogo, ficando decidida a classificação apenas no 3.º jogo, que terminou por tempo em 3-2. Em 3.º lugar ficaram Santiago Gomes (CD1.ºMaio) e Rodrigo Catanho (CD1ºMaio).

No género feminino de Infantis, a Margarida Andrade (CDRSantanense) foi a vencedora da prova, em 2.º ficou Lara Luís (CDRSantanense) e em 3.º ficaram a Cátia Pacheco (CDRSantanense) e Alix Silva (CDRSantanense), graças a todo o trabalho que o CDRSantanense tem desenvolvido para o aumento do número de atletas no género feminino.

As medalhas de fair-play, por bom desportivismo e conduta, foram entregues a: Luís Sousa (Salesianos); Artur Pires (CD1ºMaio) e Alix Silva (CDRSantanense)