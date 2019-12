Veja vídeos da pancadaria no Funchal após acusações de roubo

Quatro pessoas envolveram-se esta tarde numa cena de pancadaria, em plena Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

Segundo um popular, que presenciou o caso, tudo começou com uma acusação de roubo.

Isto disputou uma troca de empurrões e, no fim, uma ‘chuva’ de abacates contra o suposto ladrão.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência. Mas, de acordo com a mesma fonte, os agentes cuja esquadra do Funchal não dista mais de 300 metros, demoraram cerca de 10 minutos a chegar ao local da zaragata.