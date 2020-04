PSP deteve quatro homens por furto de veículo e assalto a estabelecimento no Funchal

O Comando Regional da PSP confirmou as detenções de quatro homens, dois por furto e uso de veículo, e outros dois por assalto a um estabelecimento comercial, ambos ocorridos no Funchal. Um caso que o DIÁRIO noticiou na tarde desta quinta-feira.

“A Esquadra Policial do Funchal procedeu à detenção em flagrante delito de dois cidadãos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 34 e 37 anos, pela prática do crime de furto e uso de veículo”, informou a PSP numa nota de imprensa.

Aos detidos foi apreendido o veículo furtado do interior de uma garagem, tendo o referido veículo sido posteriormente entregue ao seu legítimo proprietário.

Num outro caso, ocorrido na quarta-feira, dia 1 de Abril, a PSP recuperou material furtado na freguesia de São Martinho, onde a Esquadra Policial do Funchal procedeu à identificação de dois cidadãos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 28 e 32 anos, por “introdução ilegítima com arrombamento num estabelecimento comercial do concelho do Funchal”.

Com base nos indícios recolhidos em diligências investigatórias desenvolvidas pela PSP foi possível apreender a maior parte do produto furtado, designadamente “inúmeras quantidades de embalagens de tabaco de enrolar de múltiplas marcas, diversas embalagens de cigarrilhas e mortalhas das mais diversificadas marcas, garrafas de bebidas alcoólicas, um par de óculos de sol e alguns cartões”, destaca o Comando da Polícia.

Os artigos apreendidos serão oportunamente restituídos aos seus legítimos proprietários.

Ambas as ocorrências foram comunicadas às autoridades judiciárias competentes para efeitos de constituição de arguido e subsequente aplicação das correspondentes medidas de coacção.