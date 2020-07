CMF “finalmente reconhece uma das pretensões do PSD”

“A vereação do PSD vê finalmente reconhecida uma das suas pretensões quanto ao Regulamento de atribuição das Bolsas do Ensino Superior e é de sublinhar que esta Câmara tenha decidido incluir as licenciaturas com mais de três anos – o que foi, desde a primeira hora, uma batalha nossa e representa um avanço positivo, embora tardio, num Regulamento que, ainda assim, continua a deixar de fora os alunos dos Cursos Técnicos Superiores”.

É desta forma que Joana Silva, vereadora do PSD eleita à Câmara Municipal do Funchal, reage ao anúncio feito hoje, na reunião camarária, de que os alunos universitários em licenciaturas com mais de três anos seriam abrangidos por este apoio.

A vereadora recorda que o seu partido apresentou, no final do ano passado, uma proposta de recomendação ao Executivo que incluía este alargamento temporal e a inclusão dos alunos dos Cursos Técnicos Superiores no âmbito deste Regulamento de atribuição de Bolsas, reconhecendo agora que pelo menos uma das preocupações manifestadas “foi atendida”.

Quanto aos alunos que neste momento continuam excluídos, o PSD “mantém a sua posição e considera que, por uma questão de justiça e equidade, não deveria existir qualquer discriminação no acesso a estas ajudas, muito menos nesta fase em que as famílias funchalenses mais precisam”, refere Joana Silva.

A Vereadora destaca, ainda, o facto de a autarquia ter decidido arrancar com o início da obra do Caminho do Jamboto. Uma decisão que mostra que a Autarquia “soube recuar naquilo que foi considerado, em 2019, uma intervenção inútil pelo Executivo”, quando a proposta foi apresentada pelo PSD.

Lembrando a visita efetuada, em Fevereiro deste ano, pela Comissão Política do PSD àquele Caminho, na freguesia de Santo António, Joana Silva sublinha que a degradação “já era evidente”, sendo uma intervenção que exige “celeridade”.

Nesta matéria, “exige-se que o Funchal seja visto como um todo e exige-se que os Munícipes das zonas altas vejam garantidos os mesmos direitos que os outros e não sejam menosprezados nas suas necessidades, neste caso básicas”.

A Vereadora Social-democrata assume estas duas decisões avançadas hoje pelo Executivo como “mais um incentivo a que o PSD reforce os seus alertas e mantenha a sua persistência, num trabalho que será sempre levado a cabo ao lado dos Funchalenses e em nome do bem colectivo do concelho”.