Presidente da Câmara fala sobre incêndio na Insular de Moinhos pelas 15h30

Depois de ter sido feita a primeira avaliação do estado do edifício que ontem ardeu no centro do Funchal, trabalho preliminar feito por técnicos e com a presença do presidente do Laboratório Regional de Engenharia Civil, esta tarde será o presidente da Câmara Municipal do Funchal a falar sobre esta ocorrência.

Paulo Cafôfo estará na tarde deste sábado junto ao local do incêndio que deflagrou ontem na Baixa do Funchal, no edifício da antiga Insular de Moinhos, pelas 15h30, para realizar uma conferência de imprensa.

Inicialmente estaria previsto uma visita ao local pelas 12 horas para acompanhar a vistoria, mas tal acabou por não ocorrer. Paulo Cafôfo veio ainda hoje dos Açores, onde esteve nos últimos dias em visita de trabalho político.