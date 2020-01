A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que deflagrou esta madrugada no Santo da Serra, mais precisamente no Lombo das Faias.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o fogo consumiu mato entre as 2 e as 4h30. As chamas foram extintas pelos Bombeiros Municipais de Machico com o apoio de duas viaturas. Esta manhã houve um reacendimento.