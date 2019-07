PJ encontra cadáver profanado e com inscrição na barriga

É mais um crime hediondo de violência doméstica que está a chocar a comunidade na Madeira. O corpo da mulher assassinada pelo companheiro no Jardim do Mar, concelho da Calheta, foi encontrada com vestígios de profanação.

Segundo apurou o DIÁRIO, a mulher de 53 anos apresentava a parte lateral direita do crânio esmagada. A violência das pancadas foi de tal ordem que o olho terá sido projectado da cavidade ocular.

O corpo estava prostrado no chão do quarto de dormir, despido e com sinais de profanação. Junto às pernas, o suspeito deixou uma vela e na barriga da vítima escreveu “amo-te” aparentemente com uma caneta de filtro preta.

Um cenário macabro que poderá relevar que muito provavelmente o suspeito estaria sob o efeito de substâncias psicotrópicas quando cometeu o crime. Uma tese que é corroborada por testemunhas que conheciam o pescador de Câmara de Lobos e que sabiam que frequentamente consumia drogas.

Os inspectores da brigada de homicídios do Departamento de Investigação Criminal da PJ do Funchal estiveram, na manhã desta segunda-feira, no local do crime a efectuar as perícias forenses, através do levantamento documental e da recolha de toda a matéria probatória para o inquérito.

O corpo foi levantado pouco depois, por volta das 8 horas, seguindo numa viatura funerária para o Gabinete Médico-legal do Funchal. No final a manhã, os funcionários da agência funerária estiveram a fazer a limpeza do quarto.

Tratando-se de um crime cometido pelo cônjuge da vítima, em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade, o Departamento de Investigação e Acção Penal poderá enquadrá-lo como homicídio qualificado.

Conforme o DIÁRIO avançou em primeira mão na manhã desta segunda-feira, o suspeito do crime é um pescador de 39 anos, natural de Câmara de Lobos, casado com a vítima. O indivíduo foi detido pela PSP durante a amdrugada, no concelho da Calheta e posteriormente entregue à PJ.