Uma colisão, envolvendo três viaturas, provocou esta manhã, na via rápida, na zona da Cancela, ferimentos a uma mulher de 33 anos. A vítima recebeu os primeiros socorros no local, por parte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, e foi depois transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.