MSC Cruzeiros confirma colaboração com autoridades em operação contra tráfico de droga na Madeira

A MSC Cruzeiros confirma a notícia do DIÁRIO, indicando que “colaborou activamente com as autoridades locais relevantes, de modo a completar com sucesso uma operação de tráfico de drogas relativamente ao contrabando de substâncias ilegais por parte de passageiros a bordo do MSC Opera”.

Foi através de comunicado, enviado à comunicação social esta manhã, que a companhia confirmou a sua colaboração com as autoridades. De recordar que o navio chegou ao porto do Funchal no passado domingo, “na sua viagem de regresso das Caraíbas”.

Os doze suspeitos que seguiam a bordo do paquete, que foram detidos no domingo, deram entrada esta manhã no Tribunal do Funchal.