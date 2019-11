Manhã acidentada no Funchal causou danos em vários carros

Esta manhã ocorreram três acidentes de viação no concelho do Funchal. Aparentemente não houve registo de feridos, mas há vários danos materiais a registar.

Um dos sinistros, uma colisão entre dois automóveis, aconteceu na via rápida, junto ao primeiro túnel dos Viveiros, no sentido Funchal-Santa Cruz. Houve também outro acidente no mesmo sentido, acima do viaduto dos Viveiros.

Na descida do Pilar colidiram ainda outros dois carros. Um dos veículos embateu na traseira do outro, o que resultou em chapa batida.