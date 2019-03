Mais condutores detidos com álcool na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve mais condutores sob o efeito de álcool nas estradas da Madeira do que na semana passada. Entre os dias 15 e 21 de Março, no âmbito de várias operações de fiscalização rodoviária, foram apanhados 14 condutores embriagados (5 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 2 na Ribeira Brava e 3 em Santa Cruz), 2 por falta de habilitação legal para o exercício da condução (Funchal e Câmara de Lobos) e 1 por desobediência, no concelho da Ribeira Brava.

Relativamente aos acidentes de viação, neste período foram contabilizados 63 sinistros, que provocaram um ferido grave e 32 ligeiros.

Destes destacam-se 44 colisões, 15 despistes, 2 atropelamentos e 2 outros acidentes não especificados.