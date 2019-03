Jovem despistou-se de moto no Funchal

Um jovem de 20 anos foi esta manhã transportado para o Hospital Central do Funchal, na sequência de um acidente ocorrido no Caminho do Palheiro, no Funchal. O rapaz perdeu o controlo da moto que conduzia e caiu ao solo, sofrendo ferimentos. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Isto depois de esta corporação de bombeiros ter sido chamada a prestar socorro a um homem de 29 anos, que ficou ferido depois da sua moto ter colidido com um automóvel no Caminho dos Saltos.

O motociclista foi imobilizado em plano duro e levado para as Urgências.