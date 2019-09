‘Jet ski’ esteve à deriva no mar da Calheta

Uma moto de água com dois ocupantes ficou esta tarde à deriva no mar da Calheta. Alegadamente por problema com a bateria, o ‘jet ski’ acabou por ficar parado ao sabor da corrente marítima a cerca de 200 a 300 metros em frente à unidade hoteleira local.

Sem forma de retomar a propulsão do veículo aquático, chegou a ser emitido um pedido de ajuda, tendo a Autoridade Marítima Local feito accionar a embarcação salva-vidas ‘ISN-SR40’. Pouco depois do semi-rígido da Polícia Marítima ter saído da Marina do Funchal, por volta das 14 horas, a operação de socorro era desactivada, dado que entretanto a mota de água que se encontrava à deriva estava já a ser rebocada para o Porto de Recreio da Calheta. Ainda assim, e como medida preventiva, o Serviço Regional de Protecção Civil fez deslocar uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta até ao Porto de Recreio local. Que acabou por não ser necessário, já que os dois ocupantes ‘resgatados’ encontravam-se bem de saúde.