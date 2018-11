Incêndio sem feridos no Estabelecimento Vila Mar

No início da noite de hoje registou-se um incêndio na moradia 2 do Estabelecimento de Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens – Vila Mar, do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Um comunicado do Gabinete da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, assegura que “não há motivos para alarme pois todos estão bem”.

“Não houve feridos a registar. Apenas uma educadora se sentiu mal com o fumo libertado, que despoletou uma crise de asma. Por isso, foi encaminhada para o Serviço de Urgência do Hospital”, acrescenta a nota.

No local encontram-se já os Bombeiros e a PSP para registo e acompanhamento da situação.

Refira-se que o Estabelecimento Vila Mar acolhe crianças e jovens ao abrigo da aplicação de medida de promoção e protecção de crianças e jovens da Lei de Promoção e Protecção de Crianças e jovens em vigor.

O Estabelecimento é dotado de um conjunto de 6 moradias para o efeito.

Na moradia 2, onde ocorreu o incêndio, acolhe um conjunto de nove jovens e uma equipa técnica constituída por dois elementos por turno.

Na hora da ocorrência encontravam-se no local duas educadoras e quatro jovens, pois os restantes foram passar o fim de semana a casa.

“De imediato, a Direcção do Estabelecimento accionou medidas para acautelar a segurança e bem-estar dos jovens. Assim, estes jovens foram transferidos para uma outra moradia do Estabelecimento em causa.

Mais se informa que, actualmente, todos os procedimentos estão concluídos e os jovens devidamente instalados na moradia contígua para passarem a noite”, concluiu o comunicado.