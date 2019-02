É o mais recente balanço emitido pelo Serviço Regional de Protecção Civil. O incêndio que deflagrou esta tarde no Estreito de Câmara de Lobos, no sítio do Castelejo, encontra-se dominado.

No local estão duas corporações de bombeiros. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Voluntários Madeirenses mantêm-se com 16 operacionais e seis viaturas nos locais. A GNR está presente com uma viatura e cinco operacionais.